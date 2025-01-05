تحذير من نقيب المأذونين للشباب.. فيديو

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن تفاصيل واقعة انتحال شخص لشخصية مأذون شرعي في منطقة النزهة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي وراء هذه الممارسات هو جمع المال بطرق غير قانونية.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن هذا الشخص المزيف يحصل على مبالغ تتراوح بين 3000 و4000 جنيه عن عقود الزواج أو الطلاق، مشيرًا إلى أن هذه العقود شرعية دينيًا لوجود الإشهار، لكنها غير قانونية حتى يتم اعتمادها رسميًا عبر المأذون المختص بمحل إقامة الزوجة.

وأضاف أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية وعي المواطنين بخطورة التعامل مع أشخاص غير معتمدين، داعيًا إلى ضرورة التحقق من هوية المأذون عبر طلب بطاقة الهوية الشخصية أو الكارنيه الرسمي قبل الشروع في أي إجراءات.

تحذيرات هامة من نقيب المأذونين