أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يقرر نقل العاملين بعدة منشآت إلى العاصمة الإدارية.. والتعليم تبدء امتحانات نصف العام

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة منشآت ويقرر نقل العاملين إلى العاصمة الإدارية

https://www.elbalad.news/6434200

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من المنشآت لبحث استغلالها على الوجه الأمثل، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

وتفقّد منشآت المركز الإقليمي للثروة المعدنية، مُوجهًا بنقل العاملين بالمركز إلى العاصمة الإدارية بالمحافظة، وإقامة سور حول الاستراحات المستغلة بالمركز

كما تفقّد مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية، مُوجهًا بنقل العاملين لمبنى الإدارة المركزية للمياه الجوفية، وبحث ودراسة استغلال البنايات للصالح العام بعد انتقال العاملين.

كما وجّه الوحدة المحلية بمركز الخارجة باتخاذ إجراءات إزالة المباني الصادر لها قرار إزالة.

بدء امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالوادي الجديد

https://www.elbalad.news/6434404

انطلقت السبت، بمحافظة الوادي الجديد، امتحانات الترم الأول 2025 لمختلف المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحسب جداول امتحانات نصف العام، وذلك لعددٍ من المواد غير المضافة للمجموع، لينتهي منها التلاميذ قبيل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أهمية المتابعة المستمرة لاعمال الامتحانات لضمان تنفيذ القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمالها، مشددًا على الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل التعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد غير المضافة للمجموع بدأت اليوم السبت 4 يناير على مستوى المحافظة.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على متابعة تنفيذ التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية والإرتقاء بمستوى الطلاب.

عميد آداب الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

https://www.elbalad.news/6434414

أجرى الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية شملت مراقبة ومتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2024.

تأتي هذه الجولة في إطار التوجيه والدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وبرعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وفي إطار الاهتمام المستمر بجودة التعليم وسير العملية الأكاديمية.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور محمد عبد السلام عميد الكلية قاعات الامتحانات والتحدث مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير البيئة المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل عادل وشفاف. كما قدم التوجيهات الضرورية والدعم اللازم لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة الحاسمة في العام الدراسي.