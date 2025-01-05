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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

فنانة أضاءت عالم الكوميديا والدراما.. ذكرى وفاة سعاد نصر

سعاد نصر
سعاد نصر
شروق سلامة
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة  سعاد نصر، التي غادرت عالمنا في 5 يناير 2007 عن عمر ناهز 53 عامًا. 

استطاعت سعاد نصر خلال مسيرتها الفنية أن تترك بصمة مميزة في قلوب الجمهور المصري، سواء بأعمالها الكوميدية التي أضفت البهجة أو أدوارها الدرامية المؤثرة.


 

حياة شخصية مليئة بالتجارب

تزوجت سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، الذي أنجبت منه طارق وفيروز، ولكن اختلاف الطباع أدى لانفصالهما.

لاحقًا، تزوجت مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذي وصفته بأنه “شريك حياتها الحقيقي”، وظلت معه حتى وفاتها.


شراكة فنية مع محمد صبحي


 صرّح الفنان محمد صبحي، صديقها المقرب، بأنها كانت توأمًا فنيًا له، وكان له دور كبير في مسيرتها الفنية. كما أكد صبحي أنه ساعدها في بداية مشوارها من خلال تدعيمها للدخول إلى معهد الفنون المسرحية، ومتابعتها حتى تخرجها. 

وقال خلال أحد اللقاءات التلفزيونية إنه بعد وفاتها قرر عدم استكمال الجزء الخامس من مسلسل "يوميات ونيس"، ولكنه عدل عن قراره وخصّص تصوير المسلسل لتكريمها من خلال وضع صورتها ضمن أحداث المسلسل.

الوصية الأخيرة 

قبل وفاتها بساعات،  أفاقت سعاد نصر من غيبوبتها، وطلبت من أسرتها تنفيذ وصيتها بسرعة، حيث طلبت أن يتم دفنها فوراً، وأن يجلس أفراد عائلتها أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها.
 

رحيل مأساوي ووصية مؤثرة


 

رحلت سعاد نصر نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية شفط دهون، حيث أدخلتها جرعة مخدر زائدة في غيبوبة دامت عامًا كاملًا. ونتيجة لهذا الخطأ الطبي، تم محاكمة الطبيب المسؤول وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإهمال الطبي، كان رحيلها مأساويًا وأدى إلى صدمة كبيرة لعائلتها وجمهورها.


 

أعمال لا تُنسى

على مدار مسيرتها، قدمت سعاد نصر أعمالًا حفرت اسمها في ذاكرة الجمهور، منها مسلسل “يوميات ونيس”، فيلم “الحياة منتهى اللذة”، ومسرحية “الهمجي”.

برحيلها، فقدت الساحة الفنية واحدة من ألمع نجومها، لكنها تركت إرثًا خالدًا يعكس موهبتها وإبداعها.


 

محمد صبحي سعاد نصر ونيس محمد صلحي

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