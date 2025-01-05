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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في «عين العرب» شمال سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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شرع الجيش الأمريكي بتجهيز قاعدة عسكرية في مدينة كوباني "عين العرب" في محافظة حلب شمالي سوريا، بحسب ما كشف "مصدر سوري مطلع" لوكالة "ريا نوفوستي" السبت.

ويأتي التأكيد بعد ما نفت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون) أن تكون لواشنطن أي خطط لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني على الحدود مع تركيا،

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج، إنه لا يوجد جنود أمريكيون في منطقة عين العرب.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المصدر: "بدأت القوات الأمريكية بناء قاعدة عسكرية صغيرة في بلدة عين العرب على الحدود السورية التركية في مبنى كان في السابق فندقاً، إضافة إلى العديد من المباني المحيطة به".

وأشار المصدر إلى أنه "يجري العمل حالياً على إنشاء تحصينات خرسانية حول هذه المباني تحسباً لبدء نقل الأصول التقنية والعسكرية".

وبيّن المصدر أن القوات الأمريكية تعمل على تعزيز وجودها ودعم قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، مع زيادة كبيرة في إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التقنية التي تصل إلى هذه القواعد، سواء براً من العراق أو جواً من دول أخرى.

وكانت مصادر في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ذكرت يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي يقومان بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، بالقرب من مدينة كوباني.

ويسيطر الأكراد على 25% من الأراضي السورية، بما في ذلك معظم محافظتي الرقة والحسكة، إضافة إلى شمال شرق دير الزور حيث توجد حقول النفط.

ومنذ عام 2015، تم إنشاء ما لا يقل عن 9 قواعد عسكرية أمريكية في المناطق، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".

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