تركيا: عودة 40 ألف لاجئ إلى سوريا منذ ديسمبر الماضي

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن نحو 40 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحافي في منطقة عازلة على الحدود التركية السورية بمحافظة هاتاي في جنوب شرق تركيا.

وأوضح بولات أن 27,941 سورياً عبروا من ثلاث بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر، ليصل العدد الإجمالي للعائدين إلى حوالي 40 ألف شخص عند احتساب العابرين عبر بوابات أخرى.

وأشار الوزير إلى أن العديد من اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة.

وفي إطار تسهيل هذه العملية، أطلقت وزارة الداخلية التركية إجراء جديداً يتيح للسوريين زيارة مناطقهم مؤقتاً حتى ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر.

وأكد بولات أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.