أنغام الفيولينة تجمع الجاز والموسيقى العربية في حفل بالأوبرا .. الثلاثاء

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان "موزاييك..حينما تتلاقى الموسيقى العربية مع موسيقى الجاز " لعازف الفيولينة محمد شرارة، وذلك في الثامنة مساء بعد غد، الثلاثاء، على المسرح الصغير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم، الأحد، أن الحفل يأتي ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع الموسيقي المختلفة والراقية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المؤلفات العربية والعالمية منها: "أوراق الخريف ، أهواك ، حلق بي إلى القمر ، هذه الحفلة التنكرية ، روميو وجولييت ، يا له من عالم رائع ، تيكو تيكو ، الجميع يحب ، نحن الإثنان فقط ، ذكريات ، نهر القمر ، كلمة حلوة ، الطقس العاصف، تانجو بور كلود ، واللحظة الشرقية" وغيرها.

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار ، بدأ حياته الفنية عازفاً للفيولينة ثم إتجه للقيادة عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا.

