تعرف على تشكيل المصري لمواجهة الزمالك بالكونفيدرالية

أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر ، محمود حمادة ، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، أحمد القرموطي ،خالد الغندور ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، محمد دبش ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف ، سمير فكري ، كريم بامبو ، محمد الشامي ، بابا بادجي.