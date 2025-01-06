موعد وأسعار تذاكر معرض الكتاب وطريقة حجزها

مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025، يتزايد الاهتمام بمواعيد وأحداث معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025، الذي يعد واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر والعالم العربي.

ويمثل المعرض فرصة كبيرة لمحبي القراءة والثقافة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات في مختلف المجالات.

وستعرض صدي البلد موعد واسعار تذاكر معرض الكتاب وطريقة حجزها اونلاين، وأهم الضوابط التي وضعتها الهيئة المنظمة للمشاركين.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025



أعلنت وزارة الثقافة عن موعد انطلاق الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي سيبدأ رسمياً يوم الخميس 23 يناير 2025، على أن تفتح أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير 2025.

سيستمر المعرض حتى يوم 5 فبراير 2025، ليكون بذلك فرصة للمواطنين للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والمعرفية خلال فترة إجازة نصف العام.

مواعيد العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

سوف تكون ساعات العمل في المعرض من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع، بينما سيتم تمديد ساعات العمل إلى التاسعة مساءً في يومي الخميس والجمعة.

هذه التعديلات تهدف إلى توفير وقت أكبر للزوار للاستمتاع بمعرض الكتاب والاستفادة من الفعاليات المتنوعة التي يقدمها.

ضوابط معرض الكتاب 2025 للناشرين



حددت الهيئة المنظمة للمعرض مجموعة من الضوابط التي يجب على الناشرين الالتزام بها، لضمان تنظيم فعاليات مهنية ومتنوعة. من بين أبرز هذه الضوابط:

ضرورة تسجيل الناشر في اتحاد الناشرين العرب أو الاتحاد الإقليمي في الدولة.

يجب أن تشكل الكتب الحديثة الصادرة في عامي 2022 و2023 نسبة لا تقل عن 25% من المعروضات.

الالتزام التام بالقوانين المصرية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمعرض.

ضرورة تسليم الأجنحة قبل افتتاح المعرض بيومين على الأقل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025



ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 فرصة مثالية للمثقفين والعائلات للاستمتاع بفعاليات ثقافية متنوعة والتعرف على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات.

كما أن التنظيم الجيد للمعرض من قبل وزارة الثقافة، مع الالتزام بالضوابط اللازمة، يضمن أن تكون هذه الدورة من المعرض تجربة مميزة لجميع المشاركين والزوار.

وياتي المعرض ضمن أبرز الأحداث الثقافية التي ينتظرها الكثيرون سنويًا، حيث يشكل نقطة التقاء لمحبي القراءة والمثقفين من جميع الأعمار.

مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل موعد انطلاق المعرض لعام 2025.

يُعد المعرض فرصة رائعة للعائلات والطلاب للاستمتاع بأجواء ثقافية غنية، فضلاً عن استكشاف أحدث الإصدارات والكتب في مختلف المجالات.