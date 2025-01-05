قاد اليونان لليورو .. وفاة رئيس الوزراء الإصلاحي كوستاس سيميتيس

توفي رئيس الوزراء اليوناني السابق كوستاس سيميتيس، الذي قاد البلاد إلى العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي في عام 2001، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 88 عاما في منزله الصيفي في البيلوبونيز.

وتولى سيميتيس، أستاذ القانون والإصلاحي، قيادة حزب الباسوك الاشتراكي في عام 1996 وكان رئيسا للوزراء حتى عام 2004.

وقال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان: "بحزن واحترام، أودع كوستاس سيميتيس، الخصم السياسي الجدير والنبيل، ولكن أيضًا رئيس الوزراء الذي رافق اليونان في خطواتها الوطنية العظيمة".

وأعلنت الحكومة الحداد لمدة أربعة أيام وقالت إن جنازته يوم الخميس 9 يناير ستكون على نفقة الدولة.

ورغم أن الفضل يعود إلى سيميتيس في خفض الإنفاق الحكومي المتضخم، إلا أن منتقديه يقولون إنه لم يفعل ما يكفي لكبح جماح الفساد.

وبعد خمس سنوات من تركه السلطة، سقطت اليونان في أزمة ديون غير مسبوقة استمرت عشر سنوات، وكادت أن تخرجها من منطقة اليورو.

ويعود الاقتصاديون جذور تلك الأزمة إلى الفساد والكسب غير المشروع خلال سنوات حكم سيميتيس وما قبله.

وكان سيميتيس يقضي إجازته في مقر إقامته الصيفي بالقرب من أثينا في البيلوبونيز في الأيام الأخيرة.

وقال مدير مستشفى كورنث لوسائل الإعلام المحلية إنه تم نقله فاقداً للوعي إلى المستشفى في وقت مبكر من الصباح حيث تأكدت وفاته. وقد نجا زوجته وابنتيه.

وخلال فترة حكومته، نجح سيميتيس في خفض عجز الميزانية والدين العام لجعل أثينا مؤهلة لعضوية منطقة اليورو.

وفي عام 2012، بعد ثلاث سنوات من اندلاع أزمة الديون اليونانية، نشر كتابا ينتقد طريقة تعامل السياسيين اليونانيين والاتحاد الأوروبي مع الأزمة.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان "الانحراف عن المسار" اتهم أيضا المفوضية الأوروبية بالتغاضي عن الإسراف في الإنفاق من جانب خليفته المحافظ.