أبوكويك: خروج لواء كفير من شمال غزة لا يعني توقف العمليات العسكرية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خان يونس، إن خروج لواء "كفير" من شمال قطاع غزة يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أكمل تقريبًا تدمير محافظة شمال غزة.

وأوضح، خلال رسالته على الهواء، أن هذا اللواء وصل خصيصًا لإتمام عملية التدمير بعد حصار دام ثلاثة أشهر، أجبر السكان على النزوح نحو مدينة غزة. القوات الإسرائيلية المتبقية في المحافظة تواصل عملياتها لتدمير المباني السكنية وإحكام السيطرة الجغرافية عليها، مما أدى إلى عزلها عن باقي مناطق القطاع.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي القضاء على جيوب المقاومة وتدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية، إلا أن المشاهد على الأرض تكشف عن دمار واسع طال المباني السكنية والأعيان المدنية.

وأشار أبو كويك إلى أن خروج لواء "كفير" لا يعني توقف العمليات العسكرية؛ بل هو مجرد استبدال للوحدات القتالية. العمليات مستمرة في مناطق متعددة، منها بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون، والمناطق الغربية مثل الصفطاوي، العطاطرة، والسلاطين، التي شهدت دمارًا هائلًا.

ولفت أنه قبل قليل، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت شرق المدينة، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى غزة الأوروبي، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى على منطقة المواصي، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.