ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء «الشراب» أثناء النوم؟

النوم بالجوارب (الشراب) ليس له تأثير ضار على معظم الأشخاص، بل يمكن أن يكون له بعض الفوائد، خاصة في فصل الشتاء أو في حالة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو برودة القدمين. ومع ذلك، يعتمد الأمر على طبيعة الجوارب ونوعية النسيج المستخدم. إليك ما يمكن أن يحدث عند النوم بالجوارب:

الفوائد:

1. تحسين الدورة الدموية: ارتداء الجوارب يحافظ على دفء القدمين، مما يساعد على توسع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.



2. المساعدة على النوم: الحرارة الناتجة عن ارتداء الجوارب يمكن أن تساهم في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهو عامل يعزز النوم.



3. الوقاية من تشقق الكعبين: إذا كانت الجوارب ناعمة ونظيفة، فقد تساعد في الحفاظ على ترطيب القدمين ومنع جفافها.



4. راحة إضافية: في البرد القارس، قد يكون ارتداء الجوارب مريحاً ويمنع شعور البرد الذي قد يعيق النوم.

السلبيات:

1. قلة التهوية: ارتداء جوارب ضيقة أو مصنوعة من أقمشة غير قابلة للتهوية (مثل البوليستر) قد يسبب التعرق أو نمو البكتيريا، مما يؤدي إلى الروائح الكريهة أو حتى التهابات جلدية.



2. ضغط على الدورة الدموية: إذا كانت الجوارب ضيقة جداً، فقد تؤدي إلى تقليل تدفق الدم بدلاً من تحسينه.



3. عدم الراحة: بعض الأشخاص قد يشعرون بعدم الارتياح عند النوم بالجوارب، مما قد يؤثر سلباً على جودة النوم.

نصائح للنوم بالجوارب:

اختر جوارب قطنية أو مصنوعة من مواد طبيعية.

تأكد من أن الجوارب نظيفة ومريحة وغير ضيقة.

إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية أو في الدورة الدموية، استشر طبيباً.



بشكل عام، إذا كنت تشعر بالراحة عند النوم بالجوارب، فلا مشكلة في ذلك طالما أنك تستخدم جوارب مناسبة.