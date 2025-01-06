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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

إندونيسيا.. إغلاق 14 سوقا لبيع الماشية بسبب الحمى القلاعية

رءوس ماشية مصابة بالحمى القلاعية - ارشيفية
رءوس ماشية مصابة بالحمى القلاعية - ارشيفية
القسم الخارجي
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ناشدت السلطات المختصة بالحجر البيطري في إندونيسيا الحكومات الإقليمية، يوم الأحد؛ من أجل إغلاق أسواق الماشية مؤقتا لمدة 14 يوما؛ لاحتمال ظهور إصابات بمرض الحمى القلاعية في رءوس الماشية في أقاليمها.

ونقلت وكالة “أنتارا” الإندونيسية، اليوم الأحد عن المدير العام للثروة الحيوانية وصحة الحيوان بوزارة الزراعة أجونج سوجاندا قوله في بيان في جاكرتا، إن الوزارة تواصل التذكير بأن الزيادة في حالات الإصابة بالحمى القلاعية في ديسمبر 2024 يجب أن تحظى باهتمام من جانب الحكومات الإقليمية.

وأضاف أن الوزارة اقترحت عدة إجراءات استباقية، أولها تعزيز الرقابة على حركة الماشية، والمنتجات الحيوانية، والوسائط الناقلة للمرض.

الحمى القلاعية الحجر البيطري أسواق الماشية إندونيسيا

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