جولدن جلوب 2025.. قصة فتاة بكرسي متحرك على السجادة الحمراء

توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2025، منهم جلين باول، ونجوم مسلسل Abbott Elementary وغيرهم.

وظهرت طفلة على كرسي متحرك على السجادة الحمراء ما لفت أنظار الجميع، وهي سيسلي كوليت، التي تلعب دور نيساروز الشابة في فيلم “WICKED”.

ترشح فيلم WICKED للعديد من جوائز جولدن جلوب هذا العام بعد تربعه على عرش البوكس أوفيس، منها أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، وأفضل ممثلة لبطلته سينثيا أريفو.

افتتحت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 82، المقام في لوس أنجلوس استعدادا لاستقبال نجوم هوليوود.

ووضعت اللمسات الأخيرة على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب 2025 خلال الساعات الماضية لتكون مهيئة لاستقبال أبرز نجوم هذا العام.

‘WICKED’ star Cesily Collette Taylor for the #GoldenGlobes pic.twitter.com/e2n3vMJMPl — Film Updates (@FilmUpdates) January 5, 2025

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.

تشهد قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025، منافسة قوية في فئات التمثيل، ومن المتوقع أن يظهر على السجادة الحمراء الليلة عدد كبير من نجمات هوليوود.