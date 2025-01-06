جولدن جلوب 2025.. Shōgun يحصد جائزة أفضل مسلسل دراما

حصد “Shōgun” جائزة جولدن جلوب أفضل مسلسل دراما لعام 2025 إلى جانب العديد من الجوائز منها أفضل ممثل وممثلة.

حقق الموسم الأول من المسلسل الدرامي Shōgun في مقتبل هذا العام، وسيطر على جوائز الإيمي سبتمبر الماضي.

مسلسل Shōgun تدور أحداثه حول أسرار وغموض يحيط بسفينة أوروبية غامضة عالقة في قرية صيد يابانية وتغير مجرى أحداث أبطاله، ومبني على قصة رواية شهيرة.

مسلسل Shōgun بطولة عدد من الممثلين من أصل آسيوي أبرزهم كرسمو جارفيس، آنا ساواي، يوكا ران، وغيرهم.

ترشح المسلسل لنيل العديد من جوائز جولدن جلوب هذا العام، إلى جانب ترشيحات جوائز النقاد وغيرها من الجوائز الهامة.

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.