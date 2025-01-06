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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

جولدن جلوب 2025.. The Brutalist و Emilia Pérez الأفضل سينمائيا

The Brutalist
The Brutalist
نجلاء سليمان
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حصل كل من فيلم The Brutalist و  Emilia Pérez على جوائز جولدن جلوب السينمائية لعام 2025 بعد سيطرتهما على الحفل. 

نال فيلم The Brutalist جائزة أفضل فيلم دراما، فيما حصد جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي. 

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.



شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.
 

وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.
وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.

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