بيان أمريكي حول لقاء يجمع بلينكن بوزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم عقد لقاء في روما الخميس مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، صدر خلال زيارة بلينكن لسيؤول، الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي "سيلتقي نظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سورية".

ولم تحدد الخارجية الأمريكية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.

ومنذ مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي إلى موسكو تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت فيها الحرب السورية، ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي في الساعات الأولى من اليوم، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية في ذروة أزمة سياسية بعد عزل الرئيس يون سوك يول إثر محاولته فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر.

ويلتقي الوزير الأمريكي نظيره شو تاي يول الاثنين، وكان الرئيس المعزول حليفاً قريباً للإدارة الأمريكية الحالية وخصوصاً بفضل قراراته الشجاعة لطي صفحة الخلافات مع اليابان ونيته أن تؤدي بلاده دوراً أكبر على الصعيد الدولي.

