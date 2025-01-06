قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر .. الإمام الأكبر أحمد الطيب قائد الوسطية وصانع الحوار
قتلى وجرحى إسرائيلين في هجوم على حافلة شمال الضفة الغربية
للحد من زيادة حالات النفوق.. اجراءات عاجلة من اتحاد منتجى الدواجن
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جنوب شرق إيران
البطارخ بـ 250 جنيها.. تعرف على أسعار السمك في سوق العبور اليوم
لا انقطاع في الكهرباء خلال 2025.. وعقوبات مشددة تواجه هؤلاء الموظفين| تفاصيل
من مشاغب لـ مجني عليه.. لغز خناقة كهربا وسر الـ 35 مليون جنيه
تصل إلى الصقيع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير
تايه في أوروبا.. أناكوندا الزمالك من جنة الأهلي لـ جحيم كومبواريه
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 يناير 2025
حسام زكي: سوريا تكتب تاريخا جديدا وعلى الدول العربية مد اليد لها
بصورة البطاقة فقط.. قدم على العداد الكودي بدل غرامة سرقة الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

بيان أمريكي حول لقاء يجمع بلينكن بوزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
دعاء أبوهشيمة
×

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم  عقد لقاء في روما الخميس مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، صدر خلال زيارة بلينكن لسيؤول، الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي "سيلتقي نظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سورية".

ولم تحدد الخارجية الأمريكية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.

ومنذ مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي إلى موسكو تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت فيها الحرب السورية، ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي في الساعات الأولى من اليوم، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية في ذروة أزمة سياسية بعد عزل الرئيس يون سوك يول إثر محاولته فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر.

ويلتقي الوزير الأمريكي نظيره شو تاي يول الاثنين، وكان الرئيس المعزول حليفاً قريباً للإدارة الأمريكية الحالية وخصوصاً بفضل قراراته الشجاعة لطي صفحة الخلافات مع اليابان ونيته أن تؤدي بلاده دوراً أكبر على الصعيد الدولي.
 

سوريا الخارجية الأمريكية روما بلينكن القيادة السورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ - صورة أرشيفية

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ

البنك الأهلي

888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاق

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية في الصاغة - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية الاثنين 6 يناير 2025

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

محمد الشناوي

عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي

شهادة الميلاد

خطوات وسعر استخراج شهادة الميلاد 2025.. تفاصيل

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

كهربا

تعويض 35 مليون جنيه.. محامي كهربا يكشف تفاصيل مقاضاة فندق شهير

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية

بيان أمريكي حول لقاء يجمع بلينكن بوزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا

أطفال غزة ينامون في مياه الأمطار

7 وفيات من الأطفال بسبب البرد في غزة

وزارة النفط العراقية

العراق يؤكد عدم وجود أي اتفاقيات نفط تربطه بسوريا

بالصور

Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

جولدن جلوب 2025.. أنجلينا جولي وإيما ستون على الريد كاربت| صور

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور

جولدن جلوب
جولدن جلوب
جولدن جلوب

فيديو

مها أبو عوف

في ذكراها.. سر توقف مها أبو عوف عن التمثيل مرتين

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد