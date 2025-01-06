استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. افتتاح المكتبة الرئيسية لمعهد شيبة الإبتدائي بغرب الزقازيق

افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي ،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم،المكتبة الرئيسية لمعهد شيبة الإبتدائي بإدارة غرب الزقازيق،وذلك في إطار حرص منطقة الشرقية على تفعيل كافة الأنشطة والمسابقات الثقافية والفنية فضلا عن حسن استغلال أوقات الفراغ للطلاب خلال أجازةمنتصف العام الدراسي .

خلال كلمته أعرب رئيس المنطقة عن بالغ سعادتة بتشغيل مكتبة المعهد، ليكون منبرا ومنارة للأهز الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية، موكدا حرص المنطقة على تقديم أوجه الدعم لنشر تعاليم الدين الوسطي السمح بين الجميع.

واضاف أنه تضم المكتبة مجموعة قيمة من أمهات الكتب والمجلدات الدينية،وغيرها من الكتب القيمة ذات الطابع التراثي الأصيل، كما تم تجهيز قاعات المكتبة بأحدث الوسائل التعليمية الملائمة لتفعيل المناهج الحديثة، بما يوافق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

رافق رئيس الإدارة المركزية، أثناء الزيارة فاطمة سويلم، مدير إدارة المكتبات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،ومدير إدارة غرب الزقازيق، وعدد من موجهي الإدارة، وأفراد المجتمع المدني وألياء الأمور .

وكان رئيس المنطقة قد افتتح المعهد لأول مره مطلع العام الدراسي الحالي 2025/2024 حيث يتكون مبني المعهد من 5 طوابق تتضمن 30 قاعة دراسية بخلاف حجرات للأطقم الإدارية والفنية ومعمل للحاسب الألي وغرفة لمصادر التعلم والمسجد.