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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

محافظ أسوان يتفقد مركز الغسيل الكلوى ببلانة بنصر النوبة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز الغسيل الكلوى ببلانة ، والذى تم تشطيبه وتجهيزه بالجهود الذاتية حيث يضم 5 ماكينات للغسيل الكلوى ومخطط أن تصل طاقته إلى 15 ماكينة لتقديم الخدمة العلاجية لـ 15 حالة مرضية ، ليتم تشغيله فعلياً خلال شهر.

وأثناء تفقده لمكونات المركز برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الإهتمام بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولفت المحافظ إلى أنه يتم العمل على قدم وساق للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 112 مركز طبى ووحدة صحية و 11 مستشفى ، والتى تساهم بشكل مباشر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل الصروح والمنشآت الصحية التى أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمراكز والمدن حيث تفقد المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة ، والذى تم تنفيذه بتكلفة 16 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل المئات من الأسر بعد قيام هيئة تنمية الصعيد بضخ إستثمارات 35 مليون جنيه .

عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 16 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات ، فضلاً عن القيام بتدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال جولته برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الرائد الذى تقوم به هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة .

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