رشوان توفيق: شفت سيدنا محمد مرتين وعايز أشوفه تالت

روى الفنان رشوان توفيق، كواليس رؤيته للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، قائلا:" شفته مرتين ".

وقال رشوان توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المرة الاولى شفت النبي محمد لابس زي عالم أزهري وحوله علماء ازهريين ".



وتابع رشوان توفيق:" لما بروح أحج وأزور المسجد النبوي بحب أقعد في المسجد النبوي كثيرا "، مضيفا:" المرة الثانية رايت النبي في المنام وكان لابس أبيض في أبيض ".

وتابع رشوان توفيق:" انا نفسي اشوف النبي محمد كثيرا في المنام وبدعى الله سبحانه وتعالى إني نفسي اشوف الرسول لمرة ثالثة "، مضيفا:" رأيت في المنام أيضا سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى".





وفي وقت سابق، قص الفنان رشوان توفيق، على وزير الأوقاف، عدداً من الرؤى المنامية التي شاهد فيها بعض الأنبياء عليهم -الصلاة والسلام-، خلال زيارة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، له صباح اليوم، للاطمئنان على صحته، وتهنئته بالعام الجديد وقدوم شهر رجب المبارك.

وسأل وزير الأوقاف، الفنان رشوان توفيق ، قائلا علمت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، وأتيت لأستمع من سيادتك إلى ذلك، فتحدث الفنان الكبير عن مشاهداته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك مشاهداته لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وذكر الفنان الكبير أنه يرد الفضل في ذلك إلى السيدة الكريمة والدته رحمها الله، والتي كانت ملازمة للقرآن الكريم وكانت تشغل وقتها بذكر الله جل جلاله.