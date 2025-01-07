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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بشير التابعي: علي معلول لن يضيف للأهلي جديد

معلول
معلول
يارا أمين
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أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صفيح ساخن بسبب الخسارة من شباب بلوزداد.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" ما حدث من بعض جماهير المصري في مباراة الزمالك، سلوك غير متحضر، والموقف شائك ومحرج والجميع مخطئ".

وتابع:" من غير المنطقي أن يضع محمد الشناوي شرطًا بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، والخسارة في الأهلي بتسبب العديد من الأزمات وتضع النادي على صفيح ساخن".

وواصل:" علي معلول، يرى أن ما حدث له لا يليق بيه وكان يسعي لتجديد عقده أكثر من موسم، وعلي معلول مصاب، لن يقدم للأهلي أي إضافة فنية، والأهلي يمر بظروف صعبة حاليًا ولن تساعده على استعادة مستواه".

الزمالك علي معلول محمد الشناوي بشير التابعي شباب بلوزداد الأهلي

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