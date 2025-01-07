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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تقديم 700 ألف خدمة طبية في شمال سيناء خلال عام 2024

مستشفيات شمال سيناء
مستشفيات شمال سيناء
عبدالصمد ماهر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم أكثر من 719 ألف خدمة طبية متنوعة في محافظة شمال سيناء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، في إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية في محافظة شمال سيناء شملت تقديم 164 ألفًا و408 خدمات من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات، إلى جانب 3512 خدمة من العيادات المسائية بمستشفى العريش العام،مشيرًا إلى إطلاق 16 قافلة طبية قدمت 7099 خدمة في التخصصات المختلفة، لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار عبدالغفار إلى جهود الوزارة في تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، حيث شهد مستشفى العريش العام استحداث جهاز أشعة مقطعية وتشغيل جهاز المنظار الجراحي، بالإضافة إلى تركيب جهاز أشعة ديجيتال متنقل وتوفير جهاز خاص بالأورام القولونية ضمن قسم المعمل، كما تم إنشاء وحدة مايكروبايولوجي ، مع انضمام المعامل إلى منظومة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وشمل التطوير رفع القدرة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة إلى 36 سريرًا، أما مستشفى الشيخ زويد المركزي، فشهدت رفع كفاءة العناية المركزة والحضانات لتصل إلى 12 سريرًا، إلى جانب تزويدها بجهاز C-ARM وأشعة مقطعية.

وأضاف عبدالغفار أن مستشفى نخل المركزي شهد تطويرًا ملحوظًا، حيث تم رفع كفاءة قسم الرعاية المركزة ليصل إلى 19 سريرًا، فضلًا عن تزويد المعمل بجهازين لتحليل كيمياء الدم، وتوفير جهاز أشعة مقطعية وجهاز Tele Medicine إلى جانب جهاز C-ARM، كما جرى تطوير مستشفى رفح المركزي ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية قدمت 496 ألف خدمة طبية، شملت 46 ألفًا و314 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة التي استفادت منها 55 ألفًا و990 سيدة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ورفع الكفاءة شملت وحدات صحية مثل وحدة أبو طويلة والشلاق وقرية الظهير والخروبة، مع استمرار العمل لتطوير باقي الوحدات الصحية.

وأشار سمير إلى أهمية التعليم الطبي المستمر، حيث شارك العاملون بالقطاع الصحي في 27 برنامجًا تدريبيًا شملت مجالات علمية وإدارية متنوعة بهدف رفع كفاءتهم،لافتًا أن المديرية قامت بالمرور على 145 منشأة طبية غير حكومية، وأسفرت الجولات التفتيشية عن إصدار 15 قرار غلق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية.

وزير الصحة شمال سيناء الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان 2030

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