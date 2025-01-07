الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

قداس عيد الميلاد

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ميلاد جديد"، مهنئًا جميع الحاضرين بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وخلال مراسم صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حضر العديد من ممثلي الأحزاب السياسية، بمحافظة المنيا، لتهنئة نيافة الأنبا باسيليوس، بعيد الميلاد المجيد.