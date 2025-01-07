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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

محافظ أسيوط يزور عدة كنائس للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
إيهاب عمر
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اختتم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك والكنيسة الإنجيلية الثانية وكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بحي شرق مدينة أسيوط في جو يسوده المحبة  والفرحة .

رافقه خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد وفضيلة الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان وعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإرشاد الديني والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي وأعضاء مجلس النواب والعديد من الكيانات الشبابية وأندية التطوع والجوالة والجوالات الذين كانوا في إستقبال الجميع بالورود.

استهل محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق وقدم التهاني لنيافة الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك وجميع كهنة وآباء المطرانية وجميع الحضور بعيد الميلاد المجيد ثم زار الكنيسة الإنجيلية الثانية بشارع النميس بحي شرق وكان في استقباله القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية وأبناء الكنيسة وقدم المحافظ التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وأختتم المحافظ جولاته على الكنائس بزيارة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" بحي شرق وكان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم وجمع كبير من الآباء والقساوسة والأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط وقدم لهم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ونقل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط – خلال زيارته للكنائس – تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد معرباً عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية مؤكدًا أن وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقي الشعوب، حيث أن المصريين دائما يتشاركون في أعيادهم السنوية لافتاً إلى أن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل قيادة وطنية تجمعنا ولا تفرقنا تحت علم واحد ووطن واحد داعياً الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض مشيداً بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري والتي تُعتبر ركيزة أساسية لاستمرار التقدم والازدهار في الوطن.

من جانبه عبر الأنبا دانيا مطران الأقباط الكاثوليك، عن سعادته لزيارة المحافظ والوفد المرافق له للتهنئة بالعيد، مؤكداً أن الاحتفالات في مصر هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه.

وأكد القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية على وحدة الشعب المصرى تحت قيادة راعي التنمية في البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيداً بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس من تنمية حقيقية للصعيد في كافة القطاعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه وجه الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته للمطرانية لتقديم التهاني ومشاركتهم احتفالاتهم معرباً عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال إحتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب مؤكداً أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة ومتمنياً دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

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