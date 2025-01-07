قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصيلة ضحايا زلزال التيبت في الصين ترتفع إلى 126 قتيلاً و188 مصابًا
الحماية المدنية تواصل عملية التبريد للسيطرة على حريق خط الغاز بمسطرد
لو المحمول من الخارج.. كيفية دفع الرسوم وخطوات التسجيل بتطبيق تليفوني
بالصور.. جنازة مهيبة للفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن
هيئة الكتاب تتخذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات المنتحلة لأسم معرض القاهرة الدولي
عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون طريقا رئيسيا في تل أبيب.. تفاصيل
أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء 7-1-2025
موعد فتح التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية للتيرم الثاني
بعد استئناف الرحلات لـ دمشق.. الطيران المدني السوري يكشف موقف مطار حلب
وسام أبو علي يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة
6 درجات مئوية| تحذير عاجل من الأرصاد وتحول مفاجيء في الطقس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى 2.4% في ديسمبر

يورو
يورو
×

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل  إلى 2.4% في ديسمبر  مقابل 2.2% في نوفمبر ، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

 واستقر التضخم الأساسي عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% من 3.9%.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتسارع التضخم الرئيسي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر ، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.

وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب المدى الكامل للزيادات في القراءة -إلى جانب استمرار الخدمات والتضخم الأساسي- والذي تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض أسعار الفائدة من 3% إلى 2% على مدى عدة تخفيضات هذا العام.

أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

وبلغت وتيرة ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، 2.9% في ديسمبر ، وهو ما يزيد عن المتوقع، وفقاً لأرقام نشرت بشكل منفصل هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في فرنسا 1.8% الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع رأي المحللين لرويترز التي أشارت إلى 1.9%.

وقال هيج باثجيت، مدير شركة كالانيش كابيتال لـ CNBC، إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي لن يكونوا قلقين بشكل مفرط من قراءة التضخم الشهرية الأكثر سخونة، طالما كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات.

وقال باثجيت اليوم الثلاثاء: "هناك الآن قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في الكثير من سلسلة البيانات التي نراها... اتجاه أسعار الفائدة [الأدنى] في أوروبا أكثر قابلية للتنبؤ من المملكة المتحدة على سبيل المثال".

اليورو التضخم البنك المركزي الأوروبي أسعار الطاقة الإحصاء الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

المرتبات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار اليوم في البنوك 7-1-2024

الأخضر يواصل الهبوط.. سعر الدولار في البنوك اليوم 7-1-2024

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

شبانة

شبانة: مصطفى فتحي يتحدى الأهلي

قندوسي

محامي أمير توفيق يكشف طلباته أمام النيابة في قضية قندوسي

التصالح بمخالفات البناء

قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك

ترشيحاتنا

محمد السيد

محمد السيد يتعافى من الاصابة ويشارك في تدريب الزمالك

جروس

جروس يمنح اللاعبين الأساسيين بالزمالك راحة من التدريبات

جروس

رسالة هامة من جروس لـ لاعبى الزمالك قبل مواجهة أبو قير في كأس مصر

بالصور

خطوبة زيندايا وتوم هولاند بطل سبايدر مان | صور

توم هولاند وزيندايا
توم هولاند وزيندايا
توم هولاند وزيندايا

ملك إنجلترا يورث أبنائه سيارة كلاسيكية من الستينيات.. شاهد

سيارة الملك تشارلز
سيارة الملك تشارلز
سيارة الملك تشارلز

بجيب قصير.. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

احذر.. 4 أدوية تؤدي لإدانتك بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات

القيادة تحت تأثير الأدوية
القيادة تحت تأثير الأدوية
القيادة تحت تأثير الأدوية

فيديو

المتهمين

4 طلاب يعتدون على زميلهم بالضرب وينشرون صوره .. وتحرك فورى من الأمن

رد مي فاروق علي منتقديها

مش هستسلم لكلام الناس.. مي فاروق ترد على منتقدي حفل زفافها

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد