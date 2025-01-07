قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وخطوات التقديم لمعهد معاوني الأمن.. الشروط والمواعيد والمزايا
الربط الكهربائي بين الدول الثلاث| قمة مصرية يونانية قبرصية.. غدا
الأمم المتحدة: تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا "خطوة مرحب بها"
ترامب: جرينلاند مهمة لأمننا الوطني.. وقناة بنما حيوية لبلدنا
إرهابي داعشي.. أحمد موسى يعرض فيديو تحريضيا لـ علاء عبدالفتاح ضد الدولة
دعاء شهر رجب لتيسير الأمور.. كلمات بها تفتح الطرق المغلقة
الهلال يتعرض لضربة موجعة بإصابة ميتروفيتش في الكلاسيكو ضد الاتحاد
متحدث حركة فتح: مصر دائما لسان العروبة وتحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني
كيف تستعد لصيام شهر رمضان؟ اتبع 24 نصيحة من الآن للفوز بالمغفرة والجنة
أحمد موسى يكشف تفاصيل القمة المصرية اليونانية القبرصية غدا في القاهرة
تعرض هواتفكم لضريبة الجمارك.. أفعال يقع فيها القادمون من الخارج
دعاء شهر رجب لسداد الديون.. ردده كي يقضي الله حاجتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

عربية البنات.. سوزوكي ماروتي هاتشباك بـ 90 ألف جنيه

سوزوكي ماروتي موديل 1995
سوزوكي ماروتي موديل 1995
×

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي ماروتي موديل 1995 ، وتنتمي ماروتي لفئة السيارات الهاتشباك .

سوزوكي ماروتي موديل 1995 

- مواصفات سوزوكي ماروتي موديل 1995 الخارجية

سوزوكي ماروتي موديل 1995 

تظهر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج خلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك سوزوكي ماروتي موديل 1995

سوزوكي ماروتي موديل 1995 

تستمد سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات سوزوكي ماروتي موديل 1995 الداخلية

سوزوكي ماروتي موديل 1995 

زودت مقصورة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها زجاج يدوي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب بسهولة، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والمصابيح والإشارات، وبها اضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وفرش مقاعد من القماش .

- سعر سوزوكي ماروتي موديل 1995

تباع سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي ماروتي موديل 1995 

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

السيارات الهاتشباك طرازات السيارات المستعملة سعر سوزوكي ماروتي محرك سوزوكي ماروتي مواصفات سوزوكي ماروتي سوق السيارات المصري سوزوكي ماروتي موديل 1995

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

قرار قضائي جديد يخص الملايين من أصحاب المعاشات.. ما القصة؟

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

وزارة الداخلية

تجاوزا في حق مواطنين.. مصدر أمنى: إيقاف ضابطين وفردى شرطة عن العمل

المصرية للاتصالات

تعرف على أسعار باقات فواتير التليفون الأرضي

الطقس

6 درجات مئوية| تحذير عاجل من الأرصاد وتحول مفاجيء في الطقس

التصالح بمخالفات البناء

قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك

أرشيفية

التحفظ على 4 طلاب ضربوا زميلهم وصوروه داخل مدرسة بالدرب الأحمر

الغندور

مبقاش فيه انتماء.. تعليق الغندور بشأن عبدلله السعيد ورمضان صبحي

ترشيحاتنا

ضعف المناعة

انتبه.. هذه أعراض ضعف المناعة

الربو

احترس.. أسباب غير متوقعة لحدوث أزمات الربو

التهاب دهليز الأنف

يصيبك دون أن تشعر.. اكتشف التهاب دهليز الأنف وأهم أعراضه

بالصور

أحمد سعد يمازح ويل سميث: جايدن ابنك بقى عريس

أحمد سعد وويل سميث وابنه جايدن
أحمد سعد وويل سميث وابنه جايدن
أحمد سعد وويل سميث وابنه جايدن

وصفة خفيفة وشهية.. طريقة عمل الكبد والقوانص بالأرز

طريقة عمل الكبد والقوانص بالأرز
طريقة عمل الكبد والقوانص بالأرز
طريقة عمل الكبد والقوانص بالأرز

للاستفادة من فوائده.. احذر استخدام زيت الزيتون بهذه الطرق

مخاطر تناول زيت الزيتون بهذه الطرق
مخاطر تناول زيت الزيتون بهذه الطرق
مخاطر تناول زيت الزيتون بهذه الطرق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى فاقوس ويطمئن على حالة المرضي

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الفرصة الأخيرة لامتلاك وحدة بسكن لكل المصريين

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

عاجل تسجيل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

المزيد