عربية البنات.. سوزوكي ماروتي هاتشباك بـ 90 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي ماروتي موديل 1995 ، وتنتمي ماروتي لفئة السيارات الهاتشباك .

سوزوكي ماروتي موديل 1995

- مواصفات سوزوكي ماروتي موديل 1995 الخارجية

سوزوكي ماروتي موديل 1995

تظهر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج خلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك سوزوكي ماروتي موديل 1995

سوزوكي ماروتي موديل 1995

تستمد سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات سوزوكي ماروتي موديل 1995 الداخلية

سوزوكي ماروتي موديل 1995

زودت مقصورة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها زجاج يدوي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب بسهولة، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والمصابيح والإشارات، وبها اضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وفرش مقاعد من القماش .

- سعر سوزوكي ماروتي موديل 1995

تباع سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي ماروتي موديل 1995

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.