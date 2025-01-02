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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

دايو نوبيرا 2 مستعملة سعرها 250 ألف جنيه

دايو نوبيرا 2 موديل 2004
دايو نوبيرا 2 موديل 2004
إبراهيم القادري
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يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتوفره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، دايو نوبيرا 2 موديل 2004، وتنتمي نوبيرا 2 لفئة السيارات السيدان .

دايو نوبيرا 2 موديل 2004 

- مواصفات دايو نوبيرا 2 موديل 2004 الخارجية

دايو نوبيرا 2 موديل 2004 

تمتلك سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2004 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بالأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك دايو نوبيرا 2 موديل 2004

دايو نوبيرا 2 موديل 2004 

تحصل سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2004 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات دايو نوبيرا 2 موديل 2004 الداخلية

دايو نوبيرا 2 موديل 2004 

زودت مقصورة سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2004 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمصابيح والإشارات والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي .

- سعر دايو نوبيرا 2 موديل 2004

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو نوبيرا 2 موديل 2004

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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