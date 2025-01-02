كشفت شركة جيب عن إطلاق استدعاء لعدد 79 ألف سيارة جيب من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

استدعاء 79 ألف سيارة جيب لهذا السبب

- سبب إطلاق استدعاء لعدد من سيارات جيب

تم إطلاق استدعاء لـ عدد 79 ألف سيارة جيب بسبب ظهور خلل في كاميرات المراقبة الاحتياطية في سيارات جيب موديل 2024 .

- استدعاء 79 ألف سيارة جيب الـ SUV

سيارة جيب جراند شيروكي واحدة من أكثر طرازات شركة جيب التي تتعرض لحملات استدعاء في عام 2024 الماضي، وبالتالي جاءت أحدث رسالة أمان من الشركة الأم ستيلانتس، وتتضمن أطلاق استدعاء لـ أكثر من 79.300 ألف سيارة جيب من طراز جراند شيروكي، و واجونير، و جراند واجونير بسبب فشل كاميرات النسخ الاحتياطي.

استدعاء 79 ألف سيارة جيب لهذا السبب

ومن ضمن السيارات المتأثرة بهذه الحملة من الاستدعاء لحل العيب البسيط طرازات عام 2024 من سيارات جيب جراند شيروكي، و جيب جراند شيروكي ذات قاعدة العجلات الطويلة، و واجونير، و جراند واجونير.

تتعلق المشكلة ببرنامج غير صحيح في وحدة كاميرا الرؤية الخلفية وقد يتسبب ذلك في عدم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية، مما يقلل من رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع حادث.

- كيفية حل عيب كاميرات المراقبة الاحتياطية

سيقوم وكلاء سيارات جيب التي تواجه هذه المشكلة بتحديث برنامج وحدة كاميرات للرؤية الخلفية، وستتواصل شركة ستيلانتس مع أصحاب السيارات التي تواجه هذه المشكلة في 21 يناير من عام 2025 الجاري .

استدعاء 79 ألف سيارة جيب لهذا السبب

بعد الإعلان عن حملة استدعاء أكثر من 79 ألف سيارة جيب بعد الكشف عن مشكلة متعلقة بكاميرات المراقبة الاحتياطية، وذلك من جل سلامة عملاء شركة جيب .

- تاريخ شركة جيب لصناعة السيارات

جيب هي سيارة أمريكية، صنعت لتستخدم في الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، ثم تم تحويل بعضها إلى سيارة مدنية يستخدمها الأشخاص العاديون تم صنعها في عام 1999، ويبدأ تاريخ الجيب عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عندها أصدر الجيش الأمريكي بيانا يقول فيه أنه يريد سيارة قوية وجبارة تتحمل الصعاب وذات دفع رباعي، خفيفة، سريعة الانطلاق، تدخل في الوحول والجبال وجميع الأماكن، ثم لم يمض وقت قليل وخلال أقل من 50 يوما استجابت جيب لهذه المطالب وكانت الأولى التي استجابت لهذه المطالب وتم عندها اختراع ما يسمى بسيارة الجيب ويليز موديل 1943 .