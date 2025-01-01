قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيه اللى هيحصل لـ عادل إمام .. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت لأشهر الفنانين
أبرز تصريحات رئيس الحكومة اليوم .. إنفوجراف
البابا تواضروس يلتقي إدارة مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية لبحث تطوير الخدمة الطبية
موعد شهر رمضان فلكيًا .. كم يوم متبقٍ على حلول الأيام المباركة
في لجان الامتحانات| شاهد كيف استقبل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام الجديد؟
"لو مسئول عن الإعلام".. مطلب جريء لـ حسام موافي على الهواء |فيديو
اخيراً زيزو داخل الزمالك| ما علاقة الخطيب؟.. وأزمات تنتظر القلعة البيضاء
بعد وفاة أحمد رفعت وقرارت النائب العام.. هؤلاء الممنوعون من ممارسة الرياضة
حسام موافي يوجه نصيحة للأمهات لتشجيع الأطفال على الصلاة .. فيديو
مدبولي يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: لازم كلنا كمصريين نحافظ على بلدنا ونتكاتف معا
استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو 318 أوتوماتيك سعرها 450 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

بي ام دبليو 318 موديل 2013
بي ام دبليو 318 موديل 2013
×

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وجاءه هذه الطرازات بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات ، بي ام دبليو 318 موديل 2013، وتنتمي 318 لفئة السيارات السيدان .

بي ام دبليو 318 موديل 2013

- مواصفات بي ام دبليو 318 موديل 2013 الخارجية

بي ام دبليو 318 موديل 2013

تظهر سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو ، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية .

- محرك بي ام دبليو 318 موديل 2013

بي ام دبليو 318 موديل 2013

تستمد سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1900 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات بي ام دبليو 318 موديل 2013 الداخلية

بي ام دبليو 318 موديل 2013

زودت سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكيف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها زجاج كهربائي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وكونسول وسطي، وحوامل أكواب أمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة .

- سعر بي ام دبليو 318 موديل 2013

بي ام دبليو 318 موديل 2013

تباع سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

السوق المصري السيارات المستعملة السيارات السيدان طرازات السيارات المستعملة مواصفات بي ام دبليو 318 سوق السيارات المصري بي ام دبليو 318 موديل 2013 سعر بي ام دبليو 318

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بعد الإعلان رسميا.. تفاصيل زواج مصطفى شعبان

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أسماك سيلفر

ضبط 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

مشكلات زوجية

أول مشكلة زوجية في 2025.. شاب يتهم زوجته بعلاقة غير شرعية بالجيزة

حبس

حبس شخص لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين

بالصور

إيه اللى هيحصل لـ عادل إمام .. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت لأشهر الفنانين

ليلى عبد اللطيف وعادل امام
ليلى عبد اللطيف وعادل امام
ليلى عبد اللطيف وعادل امام

بعد وفاة أحمد رفعت وقرارت النائب العام.. هؤلاء الممنوعون من ممارسة الرياضة

احمد رفعت
احمد رفعت
احمد رفعت

خلطة مميزة.. طريقة مختلفة لعمل القرنبيط المقلي

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟

مخلل اللفت
مخلل اللفت
مخلل اللفت

فيديو

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

شريف حلمى

بسبب نصيحة عادل إمام.. شريف حلمى: أنا قاعد في البيت.. فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد