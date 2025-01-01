بي إم دبليو 318 أوتوماتيك سعرها 450 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وجاءه هذه الطرازات بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات ، بي ام دبليو 318 موديل 2013، وتنتمي 318 لفئة السيارات السيدان .

بي ام دبليو 318 موديل 2013

- مواصفات بي ام دبليو 318 موديل 2013 الخارجية

بي ام دبليو 318 موديل 2013

تظهر سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو ، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية .

- محرك بي ام دبليو 318 موديل 2013

بي ام دبليو 318 موديل 2013

تستمد سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1900 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات بي ام دبليو 318 موديل 2013 الداخلية

بي ام دبليو 318 موديل 2013

زودت سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكيف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها زجاج كهربائي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وكونسول وسطي، وحوامل أكواب أمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة .

- سعر بي ام دبليو 318 موديل 2013

بي ام دبليو 318 موديل 2013

تباع سيارة بي ام دبليو 318 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .