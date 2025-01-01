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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هافال H7 موديل 2025 الجديدة

هافال H7 موديل 2025 الجديدة
هافال H7 موديل 2025 الجديدة
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كشفت شركة هافال الصينية عن طرازها الجديد هافال H7 موديل 2025 الجديدة، وتنتمي H7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا راف 4، ومازدا CX-5، وهوندا CR-V.

هافال H7 موديل 2025 الجديدة

- أبعاد هافال H7 موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة هافال H7 موديل 2025 الجديدة بطول 4730 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1710 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك هافال H7 موديل 2025 الجديدة

هافال H7 موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة هافال H7 موديل 2025 الجديدة علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 224 حصان، وبها عزم دوران 385 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات من فئة DCT .

- مواصفات هافال H7 موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة هافال H7 موديل 2025 الجديدة بالعديد من التكنولوجيات والمميزات من ضمنها، شبك أمامي بتصميم جديد مع لمسات كرومية تضيف طابع فخم، وبها مصابيح أمامية LED، وبها إضاءة نهارية عصرية توفر رؤية ممتازة، وبها عجلات بـ جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة وتضيف مظهر رياضية، وبها مصابيح LED بتصميم ديناميكي يعزز الطابع العصري، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مقاعد مصنوعة من الجلد مع خيارات تعديل كهربائي ومزايا للتدفئة، وبها نظام صوتي متطور يوفر تجربة صوتية مميزة، وتوفر السيارة العديد من أماكن التخزين الذكية التي تعزز من راحة الركاب.

- أنظمة السلامة بـ هافال H7 موديل 2025 الجديدة

هافال H7 موديل 2025 الجديدة

تحتوي سيارة هافال H7 موديل 2025 الجديدة علي الكثير من مميزات السلامة والأمان من ضمنها،  6 وسائد هوائية لحماية الركاب، وبها نظام التحكم بالثبات الإلكتروني (ESC)، وبها نظام الكبح التلقائي للطوارئ (AEB)، وبها نظام التحذير من النقطة العمياء (BSW)، وبها كاميرا 360 درجة لتسهيل المناورة.

- التقنيات المساعدة للسائق بـ هافال H7 موديل 2025

تمتلك سيارة هافال H7 موديل 2025 الجديدة العديد من تقنيات المساعدة من ضمنها، مثبت السرعة التكيفي (ACC) الذي يحافظ على مسافة آمنة من السيارات الأخرى، وبها نظام المساعدة في البقاء في المسار (LKA)، وبها نظام تنبيه مغادرة المسار (LDW)، وبها نظام المساعدة في صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

شركة هافال الصينية السيارات الـ SUV الرياضية هوندا CR V هافال H7 موديل 2025 الجديدة أبعاد هافال H7 موديل 2025 محرك هافال H7 موديل 2025 مواصفات هافال H7 موديل 2025 التقنيات المساعدة للسائق مازدا CX 5

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