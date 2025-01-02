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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أفيو أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه

شيفروليه أفيو موديل 2012
شيفروليه أفيو موديل 2012
إبراهيم القادري
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ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم علي التنقل والهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2012، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

شيفروليه أفيو موديل 2012

- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2012 الخارج

شيفروليه أفيو موديل 2012

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2012 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك شيفروليه أفيو موديل 2012

شيفروليه أفيو موديل 2012

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 122 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2012 الداخلية

شيفروليه أفيو موديل 2012

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2012 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أذرعه علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والاضاءة والمساحات، وبها زجاج كهربائي، ومساحات إضافية للتخزين أمامية، وبها مقابض أبواب للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من القماش، وحوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان.

- سعر شيفروليه أفيو موديل 2012

شيفروليه أفيو موديل 2012

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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