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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. أوبل أسترا بـ 200 ألف جنيه

أوبل أسترا موديل 2006
أوبل أسترا موديل 2006
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يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، وتواجدت تلك السيارات بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار السوق ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2006، وتنتمي أسترا لفئة السيارات السيدان .

 أوبل أسترا موديل 2006

- مواصفات أوبل أسترا موديل 2006 الخارجية

 أوبل أسترا موديل 2006

تمتلك سيارة أوبل أسترا موديل 2006 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية للسيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك أوبل أسترا موديل 2006

 أوبل أسترا موديل 2006

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2006 من قطع مسافة 350 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات أوبل أسترا موديل 2006 الداخلية

 أوبل أسترا موديل 2006

تحتوي مقصورة سيارة أوبل أسترا موديل 2006 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وفرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .

- سعر أوبل أسترا موديل 2006

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 أوبل أسترا موديل 2006

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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