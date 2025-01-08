سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8-1-2025

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 8-1-2025 ، في جميع البنوك العاملة في مصر.

‎أسعار الدينار الكويتي

يقدم “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار الدينار الكويتي اليوم، ضمن نشرته الخدمية

‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء: 163.43 جنيه.

سعر البيع: 164.48 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 163.27 جنيه.

‎سعر البيع : 164.53 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 161.92 جنيه.

‎سعر البيع: 164.37 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 164.09 جنيه.

‎سعر البيع: 164.64 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 160.88 جنيه.

‎سعر البيع: 164.60 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية



سعر الشراء: 159.39 جنيه.

‎سعر البيع: 164.53 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 153.33 جنيه.

‎سعر البيع: 164.48 جنيه.