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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025
عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025
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شهد سعر الذهب في مصر تراجعا جديدا في سوق الصاغة، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 3715 جنيها للبيع في محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، حيث تراجع سعر عيار 18 إلى أقل من 3200 جنيه للبيع.

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها انخفاض سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو  3735 جنيهًا للشراء بحسب أخر تحديث.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 

تراجعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث هبط سعر الأوقية إلى 2,634 دولارًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3201 جنيها للشراء وأقل من 3200 جنيه للبيع في محلات الصاغة، ويظل تراجعا من نحو  حوالي 3300 جنيه قبل أيام قليلة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 تراجعا إلى 29880 جنيهًا بدون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 29680 جنيهًا، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام تراجعا ليصل إلى 3735 جنيهًا للشراء و 3710 جنيهات للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4268 جنيهًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4500 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: 4268.5  جنيهًا للشراء، و 4240 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 3735 جنيهًا للشراء، و 3710 جنيات للبيع.
  • عيار 18: 3201  جنيه للشراء، و 3180 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: 2490 جنيهًات للشراء، و 2473 جنيهًا للبيع.
  • عيار 12: 2134.25 جنيهًا للشراء، و 2120 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 2,634  دولار ، مقارنةً بأعلى سعر بلغته الشهر الماضي عند 2790.41 دولار.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة..

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