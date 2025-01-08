«شبانة»: الزمالك سيواجه أزمة بسبب «بنتايك».. وقريب من ضم أحمد ربيع

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، سيواجه أزمة بسبب المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمعار من صفوف سانت إيتيان حتى نهاية الموسم.

وقال «شبانة»، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الزمالك سيدخل في أزمة مع محمود بنتايك، خاصة أن اللاعب تألق عندما شارك، والبعض تحدث عن وجود مفاوضات معه من الأهلي".

وتابع: "في المغرب أكدوا أن ليس رغبة الزمالك فقط، هي من ستحدد تفعيل الزمالك بند شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة، ويجب موافقة الطرفين".

وشدد: "الزمالك سيحاول مع سانت إيتيان تقسيط المقابل المالي للحصول على خدمات اللاعب.

وعن الصفقات قال: "الزمالك اقترب من التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، بعد أن نال اللاعب إعجاب جروس، بعد ترشيحه من قبل أمير عزمي".