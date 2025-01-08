تنظيم دروس الأسبوع الثقافي والدروس المنهجية في السيرة النبوية بمساجد أسوان

عقدت مديرية الأوقاف بأسوان دروس الاسبوع الثقافى من مسجد زبيدة أسوان أول لليوم الثالث والأخير بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية.

وحاضر كلا من فضيلة الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الارشاد الدينى بالمديرية وفضيلة الشيخ محمد أحمد يوسف إمام وخطيب المسجد وبحضور عدد كبير من الجمهور ورواد ، كما عقدت الدروس المنهجية في السيرة النبوية بمساجد المديرية التابعة للإدارات الفرعية.

فيما شهدت مساجد مديرية أوقاف أسوان انعقاد مجالس العلم والذكر تحت إشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية حيث يأتى تنظيم هذه المجالس فى إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر العلم.

كما يأتى تنظيمها ضمن خطة مديرية الاوقاف بأسوان لتعزيز القيم الروحية، وغرس معاني الأخلاق الفاضلة، وتوضيح المفاهيم الدينية الصحيحة، وقد لاقت استحسانًا كبيرًا من المصلين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في الأجواء الإيمانية المميزة.

وقد شملت الفعاليات تناول موضوعات دينية متنوعة بما يساهم في تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع ورفع الوعي الدينى.

بينما نظمت مديرية الاوقاف بأسوان ندوة علمية بمسجد المطار بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية ، وفضيلة الشيخ أحمد أحمد حسن مدير الدعوة والمراكز الثقافية، وفضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات، ومتابعة فضيلة الشيخ محمود فخرالدين رئيس قسم الثقافة والارشاد.

وحضر فعاليات الندوة العلمية الدكتور كامل محمد جاهين أستاذ الحديث وعميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان بجامعة الأزهر

، وفضيلة الشيخ عبد الحميد أحمد محمد حفني إمام المسجد وقائد فكر.

فيما نظمت مدرسة الناصرية الإعدادية بأسوان ندوة دينية مميزة ألقاها فضيلة الشيخ محمود حسن حيث تناولت الندوة موضوعات تربوية ودينية هامة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية السامية لدى الطلاب.

ويأتى ذلك بمتابعة فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية، وفضيلة الشيخ محمود حسن يقدم ندوة دينية بمدرسة الناصرية الإعدادية.