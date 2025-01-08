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القمر يصل منطقة «الحضيض» اليوم.. وتحذيرات من الصيد والتنقل البحري لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

القمر يصل منطقة «الحضيض» اليوم.. وتحذيرات من الصيد والتنقل البحري لهذا السبب

القمر يصل منطقة «الحضيض» اليوم
القمر يصل منطقة «الحضيض» اليوم
صدى البلد
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تشهد الأرض اليوم الأربعاء المقبل 8 يناير 2025 ظاهرة فلكية مميزة تتعلق بتزايد ظاهرة المد والجزر في ذلك اليوم، بسبب وجود القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة الأقرب للأرض في هذا المدار.

أكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن القمر سيكون في أقرب نقطة نسبيا إلى الأرض، وهي النقطة التي تعرف بالحضيض، ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في ظاهرة المد والجزر.

وأضاف الدكتور تادرس، أن اليوم الأربعاء 8 يناير سيكون القمر على بعد حوالي 370,000 كيلومتر من الأرض، وهو ما يعتبر نقطة الحضيض لهذا الشهر، مشيرًا إلي أن المسافة بين الأرض والقمر تتفاوت بشكل طفيف خلال السنة.

وأوضح أستاذ الفلك، أن منطقة الحضيض هو أقرب نقطة في مدار القمر حول الأرض، ويحدث هذا بشكل دوري كل شهر، ولكن يختلف موقع الحضيض في كل مرة، حيث أن المسافة بين الأرض والقمر تتغير قليلاً من شهر لآخر، وعلى الرغم من أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في هذا اليوم، إلا أنه لا يصل إلى المرحلة التي تؤهله ليكون "سوبر مون"، التي تثير دائمًا اهتمام الجمهور نظرًا لشكل القمر الكبير والمضيء.

تعتبر ظاهرة الحضيض من الظواهر التي تؤثر على العديد من الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض، بما في ذلك ظاهرة المد والجزر. فعند وصول القمر إلى نقطة الحضيض، تزداد قوة الجذب التي يمارسها القمر على مياه المحيطات، مما يؤدي إلى زيادة في قوة المد والجزر، وهذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على السواحل، حيث قد تتسبب في ارتفاع مستويات المياه بشكل أكبر من المعتاد.

تأثير هذه الظاهرة يختلف من مكان لآخر، ويعتمد على العديد من العوامل، مثل الموقع الجغرافي، وحالة الطقس، والظروف المحلية. لكن من المؤكد أن القمر في الحضيض يساهم في تعزيز تأثير المد والجزر، مما قد يكون له آثار ملحوظة على أنشطة الصيد أو التنقل البحري.

تعد ظاهرة المد والجزر واحدة من التأثيرات الطبيعية المهمة التي يلاحظها الإنسان منذ القدم، هذه الظاهرة تتأثر بشكل كبير بجاذبية القمر، التي تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مستويات المياه في البحار والمحيطات، عندما يكون القمر في منطقة الحضيض، فإن جاذبيته تكون أقوى، مما يؤدي إلى زيادة تأثير هذه الظاهرة.

القمر ظاهرة فلكية الأرض منطقة الحضيض

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