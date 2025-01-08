الأعلى منذ 9 شهور .. نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي إلى 55.5 خلال ديسمبر 2024 من 53.9 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، مما يشير إلى أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي في تسعة أشهر.

وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن الدافع وراء تحسن ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد دبي هو التوسع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث علقت الشركات على زيادة الطلب من العملاء والنشاط الكبير في الأسواق. وفي كلتا الحالتين، كانت معدلات النمو أقوى من تلك المسجلة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سجلت 55.4 نقطة.

وشجع النمو المرتفع في الأعمال الجديدة على زيادة جديدة (وإن كانت متوسطة) في التوظيف. في المقابل، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وبدأت أسعار الإنتاج في الارتفاع بعد التخفيضات في شهري أكتوبر ونوفمبر.

توقعات

وأبدت الشركات بدبي تفاؤلا أضعف تجاه العام المقبل، حيث تراجع معدل الثقة إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021 ،وتوقع 6% فقط من الشركات المشاركة نمو الإنتاج في عام 2025، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)،

مؤشر مديرى المشتريات الإمارات

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global ارتفع إلى 55.4 نقطة في شهر ديسمبر 2024 من 54.2 خلال نوفمبر الماضي، وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط، وتشير القراءة إلى أعلى مستوى له منذ 9 شهور.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.