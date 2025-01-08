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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

أزمة لبنان السياسية تقترب من الحل.. ترشيح جوزيف عون للرئاسة يكتسب الزخم

جوزيف عون
جوزيف عون
محمود عبد القادر
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أفادت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية المختلفة بوجود توجه قوي لاختيار قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، كمرشح توافقي تمهيدًا لانتخابه رئيسًا للبنان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عدة كتل نيابية لبنانية أعلنت تأييدها لترشيح جوزيف عون، في حين ربط نواب المعارضة دعمه بحصوله على توافق نيابي واسع. 

ومع اقتراب موعد جلسة انتخاب الرئيس المزمع عقدها في مجلس النواب اللبناني يوم الخميس 9 يناير ، بدأت صور جوزيف عون تظهر في مختلف المناطق اللبنانية، ما يعكس تزايد الدعم والترقب حول ترشيحه.

ترشيح قائد الجيش.. السيناريو المتكرر

يُعتبر اقتراح تعيين قائد الجيش اللبناني رئيسًا للجمهورية من المواضيع التي تتكرر في تاريخ البلاد، خاصة في ظل الفترات التي تشهد فراغا رئاسا طويلا أو أزمات سياسية معقدة. 

ويرتبط في ذهن اللبنانيين أن قائد الجيش يتمتع بسمعة محايدة في النزاعات السياسية، فضلًا عن شعبيته الواسعة نتيجة لقدرته على الحفاظ على الأمن والاستقرار. ولذلك، يُطرح اسمه كحل توافقي يحظى بتأييد كبير.

من جهة أخرى، يترقب الكثيرون موقف كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة نبيه بري، التي من المقرر أن تجتمع غدًا، حيث كان بري قد أشار سابقًا إلى أن انتخاب عون رئيسًا يتطلب تعديلًا دستوريًا، نظرًا لأن عون يعتبر موظفًا رسميًا ولا يحق له الترشح إذا كان يشغل هذا المنصب.

مأزق النظام الديمقراطي اللبناني

يشير البعض إلى أن طرح اسم قائد الجيش كمرشح للرئاسة يُعتبر نوعًا من المأزق للنظام الديمقراطي اللبناني الذي يستدعي فصلاً كاملاً بين العسكر والسياسة. 

إذ تنص المادة 49 من الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يجب أن يُنتخب بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، وتتحول إلى الأغلبية المطلقة في الدورات اللاحقة. كما يُشدد الدستور على ضرورة استقالة العسكريين من مناصبهم قبل الترشح للرئاسة بفترة سنتين.

وتستعرض بعض المصادر القانونية التعديلات الدستورية التي جرت في الماضي عندما تم انتخاب كل من فؤاد شهاب وإميل لحود، وهو ما اعتُبر آنذاك خرقًا للدستور، رغم أن بعض التعديلات جرت في حالات استثنائية.

من هو جوزيف عون؟

 وُلد جوزيف عون في 1964 في بلدة العيشية جنوب لبنان، وبدأ مسيرته العسكرية في عام 1983. تقلد منصب قائد الجيش في عام 2017، حيث قاد العديد من العمليات العسكرية الهامة مثل معركة "فجر الجرود" ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة عرسال والقاع.

بحسب وسائل الإعلام اللبنانية، عرف عرف بقدرته على الحفاظ على الاستقرار والأمن في ظل الأزمات التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمات السياسية والاقتصادية، والانفجار المروع في مرفأ بيروت. كما نجح في الحفاظ على توازن دقيق بين علاقات الجيش اللبناني مع القوى السياسية المختلفة، خصوصًا "حزب الله" والدول الغربية والعربية.

العائلة والحياة الشخصية

جوزيف عون هو أب لولدين؛ خليل، الذي يعمل مصرفيًا ويمارس كرة السلة، ونور التي تعمل مع مؤسسات دولية. زوجته نعمت كانت رئيسة قسم البروتوكول في الجامعة اللبنانية الأميركية. وُلد عون في أسرة متواضعة، حيث كان والده دركيًا وكان حريصًا على تعليم أولاده.

يهوى عون الصيد، ولكن لم يمارسه منذ توليه قيادة الجيش. كما يعشق القراءة، خصوصًا في المجالات العسكرية والتاريخية. يشتهر بتكرار أقوال للجنرال سون تزو، المعروف بعبقريته العسكرية.

مجلس النواب اللبناني قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسًا للبنان من هو جوزيف عون

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