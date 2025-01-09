قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون
حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه
قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك
24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر
آبل تستعد لإطلاق جهازي iPhone SE وiPad 11 لعام 2025
القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى تتبنى استهداف 3 إسرائيليين في الضفة الغربية
أحدها قطري.. كهربا يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي
إدانات عربية شديدة اللهجة بعد نشر خريطة "إسرائيل التاريخية" المزعومة
أسرار الرزق والنجاح.. 10 حقائق عن وعد الله في القرآن الكريم
نقل صالح العويل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية
أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 يناير 2025
حكومة تشاد: 19 قتيلا بينهم 18 مهاجما حصيلة إطلاق النار في نجامينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

كاتب صحفي: الرئيس السيسي أعاد صياغة شخصية مصر الدولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
×

أكد الكاتب الصحفي إيهاب عمر أن السياسة الدولية المصرية تطلبت إعادة صياغة دوائر سياسية جديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على تحديث دور مصر الدولي وتقديمه للعالم بصيغة عصرية تتناسب مع المتغيرات العالمية.

وأضاف عمر، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن إنشاء دائرة شرق المتوسط جاء كضرورة تجمع بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجيوسياسي. 

وأكد أن البداية كانت بتأسيس شبكة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع اليونان وقبرص، حيث تم تحويل هذه المصالح إلى توافقات سياسية، موضحًا أن الاقتصاد هو لغة العصر الحديث، وليس الأيديولوجيا أو السياسة التقليدية.

وأشار إلى أن تكامل المصالح الاقتصادية يؤدي إلى تقارب سياسي أكثر عمقًا، مشددًا على أهمية ملف الغاز والطاقة باعتباره المحرك الرئيسي لهذا التعاون.

ولفت إلى أن مصر انطلقت من محور شرق المتوسط لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم دولًا أخرى إلى جانب مصر واليونان وقبرص، في خطوة تعزز الشراكات الإقليمية والدولية.

مصر السيسي الرئيس السيسي اليونان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات تختتم زيارات مدارس القاهرة للتوعية بأهمية الاستحقاقات الدستورية

البابا ورهبان الأديرة

بمناسبة عيد الميلاد.. البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة|صور

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بحضور المحافظ.. احتفالات ميلاد المسيح بإيبارشية المنيا .. صور

بالصور

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

فستان قصير وتاتو.. هيفاء وهبي تظهر بإطلالة جديدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بربع مليون جنيه.. مى عمر تثير الجدل بـ بليزر

مى عمر
مى عمر
مى عمر

تدمير الخصوبة والذكاء.. كوارث تصيبك بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد