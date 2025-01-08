مدبولي :توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات من عبد الفتاح السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية سيتم الانتهاء منها قريبا.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نقاش مع وزير المالية لحزمة اجتماعية لدعم المواطنين بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عودة عمل حقول النفط يوفر مليار ونصف مليار دولار للسته أشهر المقبلة، لافتا إلى أن تم توفير هذا الرقم من فاتورة دعم الطاقة والمنتجات البترولية.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مع عودة انتاج حقول الغاز لمعدلتها نتوقع توفير نحو مليار ونصف مليار دولار خلال ستة أشهر المقبلة.

