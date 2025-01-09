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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار المنيا.. الموافقة على ترخيص 40 سيارة ميكروباص بالقرى.. وإنجاز 99% في التعامل مع الشكاوى الحكومية

الموافقه على ترخيص الميكروباص
الموافقه على ترخيص الميكروباص
ايمن رياض
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شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد وافق اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على ترخيص 40 سيارة ميكروباص بدلا من " البيك أب" بجميع القرى وإنجاز 99% في التعامل مع الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2024

محافظ المنيا.. 99% معدل إنجاز في التعامل مع الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2024


أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت معدل إنجاز 99% في التعامل مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2024، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري، بما يحقق رضاهم ويعزز الثقة في الأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة التعامل مع الشكاوى في كافة القطاعات، باعتبار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداة حيوية للتواصل مع المواطنين ورصد متطلباتهم.


محافظ المنيا يوافق على ترخيص 40 سيارة ميكروباص بدلا من البيك أب بجميع القرى

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فتح باب الترخيص لسيارات أجرة ميكروباص (14 راكبًا) تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين - سولار)، للعمل بين القرى وعواصم المراكز، وذلك اعتبارًا من 12 يناير الجاري ولمدة شهر، على أن يتم إنهاء إجراءات الترخيص في موعد أقصاه شهرين من إخطار المتقدمين بقبول طلباتهم، تحت إشراف إدارة مرور المنيا وذلك ضمن منظومة استبدال سيارات البيك أب، واستجابة لمطالب المواطنين.

كما وافق المحافظ على ترخيص 40 سيارة ميكروباص جديدة لخدمة أهالي قرى شرق النيل بمراكز أبوقرقاص والمنيا وسمالوط،  لاستبدال سيارات “البيك أب”  ومنع استخدامها فى نقل الركاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستبدال وسائل النقل غير الآمنة بأخرى اكثر امانًا .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي لمنع الحوادث الناتجة عن استخدام سيارات “البيك أب” كوسائل نقل غير آمنة، مضيفاً أنه من المقرر خلال ثلاثة أشهر القادمة الانتهاء من تحويل جميع خطوط النقل إلى سيارات ميكروباص، لتصبح مدينة المنيا خالية تمامًا من سيارات البيك أب، مما يعزز السلامة العامة ويوفر وسيلة نقل كريمة وآمنة للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا ترخيص ميكروباص

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