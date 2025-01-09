عبدالله نعمة: المفاوضات في غزة أوشكت على الانتهاء.. وهناك تقدم كبير بها

تشهد الساحة الفلسطينية في قطاع غزة تطورات متسارعة تعكس تغيرات جيوسياسية هامة في المنطقة، حيث تقترب المفاوضات بين الأطراف المختلفة من مرحلة حاسمة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي رافقت هذه المفاوضات.

قال الدكتور عبدالله نعمة، الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، إنه من الواضح أن المفاوضات في غزة أوشكت على الانتهاء، وخاصة أن مصر أعلنت قبل نهاية عام 2024 أن هناك تقدما كبيرا في هذه المفاوضات، وأنها وصلت بين الطرفين لبلورة الأسماء بجميع المجالات من حكم غزة لخروج السجناء وطبعا هذا جاء نتيجة جهود جبارة لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها القيادة السياسية.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كان هناك تفاهم كبير بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس السيسي على بلورة هذا الاتفاق وإزالة العقبات الكبيرة، وخاصة نحن نعلم أن الجانب الإسرائيلي صعب للغاية بالتفاوض لأنه كلما وصلوا معه على بلورة الاتفاق يطمع بالأكثر.

وتابع: "ولكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي الجديد يريد أن ينتهي من موضوع غزة قبل دخوله البيت الأبيض ويعلن الاتفاق نتنياهو عند تسلم دونالد ترامب سدة الحكم في البيت الأبيض ويقدمها نتنياهو هدية له".

واختتم: "ولا ننسى ما تقدمه قطر في هذه المفاوضات، وخاصة نحن نعلم أن سحب ذراع إيران من غزة ليس بالسهل، وهي من أطالت هذه المفاوضات، ولكن في النهاية أشرفت هذه المفاوضات على الاتهاء، وخاصة أن الرئيس دونالد ترامب يهدد بالجحيم على غزة لو ما أنجزت قبل 20 يناير من الشهر الحالي".