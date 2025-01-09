يتيم وانطوائي.. تفاصيل التحقيقات في العثور على جثة طالب فيصل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن الملابسات الكاملة للعثور على جثة طالب ثانوي بفيصل بعد ساعات من اختفائه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب يتيم الأب منذ عدة سنوات، وأنه نشأ في حالة انطواء عن الآخرين بعد زواج والدته من عمه عقب وفاة والده، كما أصيب بما يشبه التوحد وأدى لسوء حالته النفسية.

كما كشفت التحقيقات أنه قرر التخلص من حياته، فخرج من منزله ذاهبا إلى درس خصوصي ولم يعد إلى المنزل، وتبين أنه صعد أعلى عقار مرتفع وقفز على عقار مجاور أقصر منه ما أدى لتهشم جسده بالكامل.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز تداول منشورات حول اختفاء طالب ثانوي بمنطقة فيصل ثم العثور على جثته اعلى سطح عقار مهم الرأس والجسد حيث تبين ان الطالب تخلص من حياته بسبب خوفه من الدراسة.

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغا باختفاء طالب ثانوي يدعى يوسف. م من منزله حيث خرج للذهاب الى درس خصوصي ولم يعد، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة اجراء التحريات لكشف ملابسات اختفاء الطالب.

نجح فريق البحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية عقب عدة ساعات من البحث والتحري وتتبع خط سير الطالب تم العثور على جثته اعلى سطح عقار بمنطقة الشيشيني في الهرم حيث تبين انه تخلص من حياته قفزا من اعلى عقار.

وأضافت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الهرم ان الطالب صعد اعلى عقار وقفز من الطابق الثالث عشر لاعلى عقار مجاور مكون من ٧ طوابق ليلقى مصرعه في الحال حيث اصيب بتهشم بالجمجمة وكسور بالحوض وعثر على كافة متعلقاته بالكامل ما نفى وقوع جريمة بدافع السرقة.

تبين من خلال مناقشة اسرة المتوفى ان الطالب يوسف. م توفي والده منذ كان عمره ٤ اعوام وتزوجت والدته من عمه فأصيب بحالة من الانطواء والتوحد بخلاف خوفه من الدراسة في المرحلة الثانوية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي صرحت بدفن الجثمان وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة وقررت استدعاء اسرة المتوفى لسماع اقوالهم.