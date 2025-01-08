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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

محمد أبو الغار: جوائز ساويرس تكافئ الإبداع الحقيقي بموضوعية وشفافية

جوائز ساويرس الثقافية
جوائز ساويرس الثقافية
رنا أشرف
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أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين في دورتها العشرين، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

قال الدكتور محمد أبو الغار في تصريحات خاصة لصدى البلد :“اليوم نحتفل بجوائز ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، أنا أتولى إلقاء الكلمة الافتتاحية منذ بداية الجائزة قبل 20 عامًا، بصفتي عضوًا في مجلس الأمناء المسؤول عن اختيار لجان التحكيم وتنظيم الجوائز".

استطرد الغار متابعا:" شهدت الجائزة تطورًا كبيرًا خلال هذه السنوات، سواء من حيث عدد المشاركات أو قيمتها المعنوية والمادية، هذا العام، وصل عدد الروايات المقدمة إلى 280 عملًا، بالإضافة إلى 115 سيناريو وفيلم، لو تم تنفيذ حتى 10% فقط من هذه الأعمال، لكانت الساحة الثقافية في مصر قد امتلأت بإبداعات مبهرة".

اضاف محمد ابو الغار الجائزة اكتسبت مكانة كبيرة ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأكملها. أصبح الجميع ينتظرها باهتمام لأنها تُمنح بناءً على معايير عادلة وشفافة، بعيدًا عن أي تدخلات أو وساطات، الفائزون يُختارون من قبل لجان التحكيم بكل نزاهة، ولا يتدخل أحد من عائلة ساويرس أو مجلس الأمناء في قرارات اللجنة.

هذا ما يجعل جوائز ساويرس تحظى بالاحترام الكبير من المجتمع الثقافي، إذ يشعر الجميع بأنها تكافئ الإبداع الحقيقي بموضوعية وشفافية.”

عن جائزة ساويرس الثقافية:


تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر.
 

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