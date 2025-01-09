إعلامي : الأهلي والزمالك لا يستفيدان من اللاعبين الأجانب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريقا كرة القدم بالأهلي والزمالك، لا يستفيدان من اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" جروس طلب التعاقد مع ثنائي أجنبي في يناير، وحسين لبيب، أكد أنه سيتم التعاقد مع لاعب لأنه في مكان واحد فقط خالي في القائمة".



وتابع:" حسين لبيب، أكد لجروس أنه في حالة رحيل سيف الجزيري سيتم التعاقد مع لاعب أجنبي أخر".

وواصل:" الأهلي والزمالك لا يستفيدان من تواجد اللاعبين الأجنبي وده أمر عجيب، والأهلي سيواجه استاد أبيدجان بدون وجود لاعب محترف".



وشدد:" أيمن عبد العزيز، مدرب الإنتاج الحربي قرر إيقاف محمود مرجان، بسبب احتفاله في المران على طريقة إمام عاشور، ولا أعلم سبب القرار، وهل كي يقال أنه يطبق المبادئ والأهلي لأ، وهو تصريف غريب من المدرب وواضح أن الأمر موضه".