ما الشوكة العظمية وأعراضها وأسبابها ؟

يصاب الكثير بالشوكة العظمية وهي الشعور بألم أسفل القدم، وحول الكعب، نتيجة للإصابة بالتهاب في الأنسجة التي تربط أصابع القدم بالكعب، غالباً ما تحدث نتيجة لزيادة الوزن، وغالباً ما تصيب العدائين.

وفى هذا التقرير نعرض لك اهم أعراض الشوكة العظمية وأسبابها وفقا لموقع outside.

_ و من أهم أعراض الشوكة العظمية..



هي الشعور بألم في أسفل الكعب، أو في منتصف أسفل القدم، ويتطور الألم الناتج عن الشوكة العظمية تدريجياً بمرور الوقت، في البداية، يمكن أن يكون الألم خفيفا أو شديدا، ويشعر بعض الأشخاص بحرقة أو وجع أسفل القدم والذي يمتد إلى أعلى الكعب.

عادة ما يكون الألم في أسوأ حالاته في الصباح، أو بعد الراحة لفترة طويلة. وبعد ممارسة أي نشاط في القدم والمشي لفترات طويلة، يمكن أن يزيد الألم بسبب زيادة التهيج أو الالتهاب، ومن الجدير بالذكر، أن المرضى عادة لا يشعرون بأعراض الشوكة العظمية أثناء النشاط، بل بعد التوقف مباشرة.



من أهم أسباب الشوكة العظمية:

إجهاد القدم لفترات طويلة من الزمن ويعد السبب الرئيسي غير معروف حتى الآن ولكن من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالشوكة العظمية ما يلي:

_ ممارسة التمارين الرياضية على الأسطح الصلبة حديثاً.

_ التمرن مع ربط الساق أو شد الكعب.

_ تمديد باطن القدم بشكل مبالغ فيه أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

_ ارتداء أحذية غير مناسبة لممارسة التمارين الرياضية.

_ الإصابة بزيادة الوزن والسمنة.