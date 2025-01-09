قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عانى أحمد رفعت من متلازمة القلب المكسور قبل وفاته.. طبيبه يجيب
سوريا.. سقوط 12 مدنيا برصاص مسلحين في ريف حمص
بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف
دعاء قبل الفجر للرزق والتيسير.. اغتنم الفرصة وردده قبل الأذان
عيار 21 يسجل 3750 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب
سموتريتش: إسرائيل تستعد لـ تغيير جذري في طريقة إدارة الحرب بغزة
دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون
حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه
قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك
24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ما الشوكة العظمية وأعراضها وأسبابها ؟

ماهى الشوكه العظميه واعراضها واسبابها ؟
ماهى الشوكه العظميه واعراضها واسبابها ؟
×

يصاب الكثير بالشوكة العظمية وهي الشعور بألم أسفل القدم، وحول الكعب، نتيجة للإصابة بالتهاب في الأنسجة التي تربط أصابع القدم بالكعب، غالباً ما تحدث نتيجة لزيادة الوزن، وغالباً ما تصيب العدائين.

وفى هذا التقرير نعرض لك اهم أعراض الشوكة العظمية وأسبابها وفقا لموقع outside.

_ و من أهم أعراض الشوكة العظمية..


 هي الشعور بألم في أسفل الكعب، أو في منتصف أسفل القدم، ويتطور الألم الناتج عن الشوكة العظمية تدريجياً بمرور الوقت، في البداية، يمكن أن يكون الألم خفيفا أو شديدا، ويشعر بعض الأشخاص بحرقة أو وجع أسفل القدم والذي يمتد إلى أعلى الكعب.

عادة ما يكون الألم في أسوأ حالاته في الصباح، أو بعد الراحة لفترة طويلة. وبعد ممارسة أي نشاط في القدم والمشي لفترات طويلة، يمكن أن يزيد  الألم بسبب زيادة التهيج أو الالتهاب، ومن الجدير بالذكر، أن المرضى عادة لا يشعرون بأعراض الشوكة العظمية أثناء النشاط، بل بعد التوقف مباشرة.


من أهم أسباب الشوكة العظمية:

إجهاد القدم لفترات طويلة من الزمن ويعد السبب الرئيسي غير معروف حتى الآن ولكن من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالشوكة العظمية ما يلي:

_ ممارسة التمارين الرياضية على الأسطح الصلبة حديثاً.
_ التمرن مع ربط الساق أو شد الكعب.
_ تمديد باطن القدم بشكل مبالغ فيه أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
_ ارتداء أحذية غير مناسبة لممارسة التمارين الرياضية.
_ الإصابة بزيادة الوزن والسمنة.

الشوكة العظمية أعراض الشوكة العظمية اسباب الشوكة العظمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

مصطفى مدبولي

مدبولي: اتخذنا قرارا بتعيين 72 ألف معلم هذا العام بالتنسيق مع وزير التعليم

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الجهود وتطهير مصرف الملاحات

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الجهود وتطهير مصرف الملاحات

رقابة بورسعيد تضبط عسل منتهى الصلاحية بمدينه بورفؤاد

رقابة بورسعيد تضبط كميات عسل منتهي الصلاحية في بورفؤاد

جانب من الحادث بسوهاج

ترعة الفاروقية تخطف روح خمسيني ونجله عقب احتفالهما بالعيد في سوهاج

بالصور

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها

بعد إنقاص وزنها.. رحاب الجمل تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

رحاب الجمل
رحاب الجمل
رحاب الجمل

وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد