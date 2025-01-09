جلب الحبيب ورد المطلقة.. قرارات النيابة بشأن فيديوهات دجال كرموز المشبوهة

باشرت النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعة مع دجال كرموز المتهم بتصوير سيدات وابتزازهن بعد ايهامهن بقدرته على العلاج الروحاني وحل مشكلاتهن من جلب الحبيب ورد المطلقة.

وحرزت النيابة مقاطع الفيديو المصورة وقررت ارسالها الى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لتفريغها وبيان محتواها وتحديد هوية الضحايا بها، كما قررت استدعاء عدد من السيدات ضحايا دجال كرموز.

والقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولته أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل هاتف محمول "يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين وتصوير فيديوهات وصور خاصة بضحاياه لابتزازهن للتحصل منهم على مبالغ مالية.