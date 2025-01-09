محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا لبحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ومجموعة من الصيادين.



ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها :

◾المراقبة الدورية على السيارات المحملة بالأسماك، وتشديد الرقابة على المنافذ؛ للتأكد من تحصيل مستحقات الدولة.

◾التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين..

◾تذليل كافة العقبات أمام مجموعات الصيد بالبحيرة، وتثبيت رسوم الصيادين المقرر دفعها شهريًا.

◾تخفيض مديونية الصيادين ٥٠٪ يتم دفعها على عدة أقساط على مدار العام.