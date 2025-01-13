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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
محمد غالي
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يزداد الاهتمام بمواعيد فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر والعالم العربي.

يعد المعرض فرصة مثالية لعشاق القراءة والثقافة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات في مختلف المجالات.

ومن خلال هذا التقرير، يستعرض "صدى البلد" تفاصيل موعد المعرض، أسعار التذاكر، وكيفية حجزها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أهم الضوابط التي وضعتها الهيئة المنظمة للمشاركين.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

أعلنت وزارة الثقافة عن موعد انطلاق الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سيبدأ المعرض رسميًا يوم الخميس 23 يناير 2025، على أن يُفتح أمام الجمهور اعتبارًا من يوم الجمعة 24 يناير 2025.

وسيستمر المعرض حتى يوم 5 فبراير 2025، ليتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والمعرفية خلال إجازة نصف العام.

مواعيد العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

وسيعمل المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع، بينما ستُمدد ساعات العمل إلى التاسعة مساءً في يومي الخميس والجمعة، مما يتيح للزوار المزيد من الوقت للاستمتاع بمعرض الكتاب والمشاركة في الأنشطة الثقافية المتنوعة.

ضوابط معرض الكتاب 2025 للناشرين

حددت الهيئة المنظمة للمعرض مجموعة من الضوابط التي يجب على الناشرين الالتزام بها، لضمان تنظيم فعاليات مهنية ومنوعة. وتشمل هذه الضوابط قواعد معينة تتعلق بمشاركة الناشرين وتوزيع الكتب، بما يساهم في خلق بيئة تنظيمية فعالة.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 فرصة رائعة للمثقفين والعائلات للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الثقافية المتميزة، والتعرف على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات.

ويعتبر المعرض من أبرز الأحداث الثقافية التي ينتظرها العديد من المواطنين سنويًا، حيث يشكل ملتقى حيويًا للمثقفين ومحبي القراءة من كافة الأعمار والبلدان.

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