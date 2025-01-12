معرض القاهرة الدولي للكتاب يطلق "صالة رقم 6" للكتب المخفضة في دورته الـ56

استحدث معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، المقرر انطلاقها 23 يناير الجاري، «صالة رقم 6» الخاصة بالكتب المخفضة، لتضاف لصالات عرض معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما يقدم المعرض خمسة مؤتمرات في ثوب أيام ثقافية، وهي «ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي، ومصطفى ناصف واسئلة الثقافة العربية، وسليمان العطار، رؤية مستقبلية للفلسفة في مصر الهوية والانتماء، والملكية الفكرية وتتعاون فيه الهيئة ولأول مرة الاتحاد الدولي للناشرين، والاتحاد الإنجليزي، واتحاد الناشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الناشرين العرب).

كما يقدم المعرض هذا العام محاور جديدة من بينها «ثقافتنا في..»، ومحور «الدبلوماسية الثقافية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية»، و«قراءة المستقبل»، و«تأثيرات مصرية»، وغيرها، ولأول مرة يختار معرض القاهرة الدولي للكتاب دولتي ضيف شرف المعرض لعامين متتاليين عام 2026 و2027، ويتعاون المعرض هذا العام في برنامجه الثقافي من تنسيقية شباب الأحزاب و الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها من المؤسسات الوطنية، وتقام فعالياتها في قاعة المؤسسات التي تم استحداثها بالمعرض، كذلك تم استحداث قاعة العرض التي يتم مناقشة فيها محاور أربعة: المحور الأول «الترجمة إلى العربية» ويناقش إصدارات سلسلة «الألف كتاب الثاني»، وإصدارات المركز القومي للترجمة، والمحور الثاني «المصريات» ويتناول مناقشة إصدارات سلسلة «المصريات»، وإصدارات سلسلة «تاريخ المصر يين»، وإصدارات سلسلة «عقول»، والمحور الثالث «التراث الحضاري» ويتناول مناقشة الأعمال الصادرة عن سلسلة «التراث الحضاري»، وإصدارات دار الكتب والوثائق القومية، والمحور الرابع «ملتقى الإبداع الشعري»، ويتناول أبرز الدواوين التي صدرت عن سلسلة الإبداع الشعري (الفصحى) بالهيئة.